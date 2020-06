Famalicão perde em casa com aflito Portimonense

Um golo, marcado aos 17 minutos, bastou para o Portimonense surpreender o FC Famalicão e, assim, somar mais três pontos na luta pela manutenção.

Depois de uma primeira parte na qual os famalicenses estiveram distantes do que sabem e podem, também por culpa da postura e atitude adversária, na segunda metade os jogadores de João Pedro Sousa foram em busca do empate que, no entanto, não alcançaram.

Neste período, o Famalicão esteve perto do golo, pelo menos em três ocasiões, mas o guarda redes adversário, Gonda, esteve em bom plano.