Famalicão: Pedro Oliveira Marques candidato à Concelhia da JSD

Pedro Oliveira Marques é candidato à Comissão Política da JSD Concelhia de Vila Nova de Famalicão, que se apresenta a sufrágio no próximo sábado dia 13 de março.

O jovem natural da freguesia de Oliveira Santa Maria é vice-presidente da JSD distrital de Braga e conselheiro nacional da JSD, com funções ao nível da formação política.

A estas eleições leva o lema: “Pelo Futuro, Pela Juventude”, do qual fazem parte algumas ações como formação política para cativar os jovens.

Segundo o candidato Pedro Oliveira Marques, «temos de mostrar aos jovens que todos somos agentes políticos e a sua participação na vida cívica é essencial para garantir o futuro da região e do país».

Na lista estão jovens de diversas freguesias do concelho. Por exemplo, para a Mesa do Plenário Concelhio a candidata é Filipa Roldão, natural de Vila Nova de Famalicão e Calendário que defende que «é fundamental que os jovens intervenham na construção do processo democrático, rumo a uma sociedade participativa e inovadora».