Famalicão: Pedro Gonçalves é o melhor sub-21 da Liga

Pedro Gonçalves foi o melhor sub-21 da Liga 2019/20, segundo uma eleição do Maisfutebol. O médio do Famalicão, com 433.8 pontos, foi o atleta mais pontuado ao longo das trinta e quatro jornadas da competição.

Nesta lista foram incluídos todos os jogadores que tinham 21 anos ou menos no início da Liga e o Famalicão é o clube mais representado no top 20. Racic é o quarto mais pontuado, Gustavo Assunção surge logo a seguir, na sexta posição, enquanto que Anderson é décimo segundo. Centelles é o décimo terceiro melhor sub-21 e Nehuén Pérez é décimo sexto.

Esta eleição tem em conta a avaliação dos jornalistas do Maisfutebol presentes no estádio em todos os jogos (de 0 a 50), a qual é multiplicada por dois, e depois somada à avaliação dada pelo SofaScore (de 0 a 10) a partir das estatísticas da Opta. No fundo, a eleição é a soma da avaliação dos jornalistas com o que dizem as estatísticas de todos os jogos.