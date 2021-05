Famalicão: Pedro Almeida no Rali de Portugal a lutar «pelo melhor resultado»

Pedro Almeida e Hugo Magalhães marcam presença no Vodafone Rally de Portugal, prova do mundial de ralis e também pontuável para a Peugeot Rally Cup Ibérica.

Por força de uma longa lista de inscritos, a Peugeot Rally Cup Ibérica é relegada para o fim da caravana, mas nem por isso o piloto famalicense, que ostenta o n.º 80, deixa de estar «entusiasmado» com a participação. «Quando entrarmos em corrida sabemos que vamos encontrar os troços já algo degradados, mas é um desafio igual para todos os adversários diretos». O objetivo é lutar pelo melhor resultado, «andar entre os mais rápidos da Peugeot Cup Ibérica e somar pontos para a classificação», promete o jovem piloto.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães vão estar à partida em Coimbra, esta quinta-feira, e depois têm pela frente 8 especiais de classificação – todas as que compõe o calendário de sexta-feira do Rally de Portugal – e a disputar na região Centro, na Lousã, Góis, Arganil e Mortágua. A competição para os pilotos da Peugeot Rally Cup Ibérica termina no circuito de Lousada, ao final de sexta-feira. «Pela dureza dos pisos e pela cadência do rali, antevemos um dia intenso e que exige concentração máxima» vaticina Pedro Almeida.

A integração da Peugeot Rally Cup Ibérica no Rally de Portugal merece elogios do piloto famalicense. «É a prova referência no nosso país e estar no meio da caravana do Mundial de Ralis, finalmente com público junto à estrada, é um aditivo extra de entusiasmo. Estamos ansiosos pelo inicio da prova».