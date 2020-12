Famalicão: Pedro Almeida fecha época com vitória no Europeu Júnior

Apesar do ano atípico, em virtude da pandemia covid-19, Pedro Almeida e Hugo Magalhães cumpriram a época de ralis participando em 13 provas, entre o Campeonato de Portugal, o ERC – Campeonato da Europa e a Peugeot Rally Cup Ibérica. No cômputo geral, a dupla ao volante de um Peugeot 208Rally4, conseguiu a vitória no ERT- European Rally Trophy na categoria Júnior e ERT2.

A competição tinha a última prova agendada para o Algarve, mas o cancelamento determinou o encerramento das contas com os três ralis que pontuaram para o troféu: Serras de Fafe, Rally da Madeira e Asturias.

Olhando para a época, o primeiro lugar nestas duas classificações são um prémio de consolação para uma época em que o famalicense tinha as maiores expectativas, embora nem sempre «as coisas tenham corrido bem, umas vezes com o carro a deixar-nos pendurados e outras onde o nosso desempenho não foi o que esperávamos», assinala o piloto Pedro Almeida.

A temporada foi condicionada pelas circunstâncias da pandemia mas, mesmo assim, Pedro Almeida acabou por ser o piloto nacional com mais provas realizadas – 13 no total.

Depois de mudar do R5 para o Peugeot 208Rally4, com o objetivo de fazer novas aprendizagens, «de fazer um conjunto de ralis fora da nossa zona de conforto e, assim, elevar o nível competitivo», Pedro Almeida assume que a época foi «muito positiva, porque somamos muitas experiências que serão fundamentais para o projeto que temos para os próximos dois anos».

Fechada a época de 2020, Pedro Almeida e Hugo Magalhães estão já a preparar 2021, reunindo apoios e definindo novas metas. «Queremos continuar a evoluir e a competir com os melhores da nossa geração, sendo mais competitivos», promete, fechando este balanço com um agradecimento aos apoios que recebeu e que foram fundamentais «para o desenvolvimento deste projeto».