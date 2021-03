Famalicão: Pavimentação da avenida 9 de Julho começa segunda-feira

Os trabalhos de pavimentação na EN204 – Avenida 9 de Julho arrancam segunda-feira, 22 de março, avança a Infraestruturas de Portugal. Esta intervenção tem como principal objetivo melhorar o pavimento, associando-se ainda trabalhos de drenagem, reformulação da sinalização vertical e horizontal.

A execução dos trabalhos vai determinar constrangimentos à circulação rodoviária, com recurso a circulação alternada e regulada por semáforos.

O condicionamento, apenas durante os dias úteis, terá início no dia 22 de março, entre as 8h00 e as 18h00, prevendo-se a sua conclusão para o dia 16 de abril.

Recorde-se que a intervenção nesta via era reclamada pelos famalicenses, particularmente pelo município e pelo deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, que levou o assunto, em várias ocasiões, à Assembleia da República, questionando o ministro da tutela.