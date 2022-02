Famalicão: Paulo Cunha presta tributo a «um dos mais relevantes e decisivos pilares da comunidade»

O Monsenhor Joaquim Fernandes faleceu esta terça-feira, vítima de doença prolongada, aos 105 anos de vida, completados no dia 6 de setembro do ano passado. O corpo estará na Igreja de Mouquim, a partir das 17 horas desta terça-feira, e o funeral realiza-se esta quarta-feira, às 15h30.

Joaquim Fernandes nasceu em 1916 na freguesia de Mouquim. Frequentou os Seminários de Braga, cujo curso concluiu em 1945. Foi ordenado a 8 de julho desse ano e a Missa Nova realizou-se uma semana depois.

A 6 de fevereiro de 1946 foi nomeado coadjutor da Igreja de Santo Adrião, em Vila Nova de Famalicão, ascendendo a Pároco e Arcipreste do Concelho oito anos depois. Foi Vigário Episcopal com D. Francisco Maria da Silva e, depois, com D. Eurico Nogueira. Foi nomeado Cónego da Sé de Braga por D. Francisco Maria da Silva e, mais tarde, nomeado Monsenhor pela Santa Sé. Sacerdote com uma ação de largos anos na propagação da fé e em obras de solidariedade social em Famalicão, criou, por sua força, esforço e vontade, o atual Centro Pastoral e Cívico, a nova Igreja Matriz, a Creche – Mãe e jardim – escola e a Residência Paroquial.

Em Novembro de 1996 foi inaugurado o Centro de Dia (para idosos) em Mões, obra que se lhe fica a dever e, por isso, tem o seu nome.

A viver em Mouquim, depois de ter resignado em 1995, Joaquim Fernandes esteve durante mais de meio século ao serviço do Arciprestado de Famalicão, deixando bem vincada a sua marca cívica, religiosa, social e cultural no concelho.