A galeria dos Presidentes, nos Paços do Concelho do Município, já foi atualizada com a foto do Presidente Paulo Cunha, que dirigiu os destinos do concelho nos dois últimos mandatos.

Paulo Cunha, 49 anos, chegou à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em 2013, depois de quatro anos como vereador no mandato de Armindo Costa. Obteve duas maiorias absolutas. Em 2017 conseguiu 67,40 pontos percentuais, passando de sete para oito vereadores no executivo municipal.