Famalicão: Paulo Cunha fala sobre os caminhos da recuperação económica

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão participa em mais uma conferência promovida pelo Jornal de Notícias e Câmara Municipal do Porto, desta vez sobre “Os Caminhos da Recuperação Económica em Portugal: Hipóteses a Norte», que decorre no dia 24 de julho, no Teatro Municipal Rivoli, com transmissão em direto em www.jn.pt.

O programa abre pelas 9h45 com a participação do diretor do Jornal de Notícias, Domingos de Andrade. Segue-se o painel dedicado à “Dimensão institucional: ativos e constrangimentos com a participação de Fernando Freire de Sousa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Pelas 11h30, arranca o painel dedicado à “Dimensão Territorial: Contrastes e desafios da coesão” com a presença dos presidentes ou representantes das oito entidades intermunicipais do Norte: Artur Nunes, presidente da C. M. de Miranda do Douro, Trás-os-Montes; Carlos Carvalho, presidente da C. M. de Tabuaço, Douro; Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da C. M. de Vila Nova de Gaia, Área Metropolitana do Porto; Gonçalo Rocha, presidente da C. M. de Castelo de Paiva, Tâmega e Sousa; José Maria Costa, presidente da C. M. de Viana do Castelo, Alto Minho; Orlando Alves, presidente da C.M de Montalegre, Alto Tâmega; Raul Cunha, presidente da C. M. de Fafe, Ave e Ricardo Rio, presidente da C. M. de Braga, Cávado. A moderação está a cargo de Rafael Barbosa, Chefe de Redação do Jornal de Notícias.

O segundo painel é sobre “A Dimensão política: condicionantes e transformação” com Paulo Cunha. Pelas 15h15, decorre o painel “A Dimensão estratégica: Lógicas Económicas e Sociedade”, com António Ponte, diretor regional de Cultura do Norte, da área da Cultura; António Sousa Pereira, Reitor da Universidade do Porto, da área da Ciência; Filipe Araújo, vereador da Inovação e do Ambiente da C. M. Porto, da área do Ambiente; Guilherme Costa, economista, da área das Empresas e Luís Pedro Martins, presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Cultura. A moderação é de Pedro Araújo, editor de Economia do Jornal de Notícias.

O encerramento dos trabalhos acontece a partir das 17h45 com as participações de Rui Moreira, presidente da C.M. do Porto e Elisa Ferreira, Comissária Europeia.

Os organizadores justificam a organização da conferência com o facto de Portugal, a Europa e o Mundo estarem a atravessar uma crise sem precedentes. «Uma emergência de saúde pública, primeiro, e uma depressão económica e social, depois, que exigem soluções também elas fora do comum. A responsabilidade recai sobre todos, mas em particular sobre os decisores políticos. Numa Europa das regiões, cabe também aos que estão mais próximos do território e das suas gentes fazer o diagnóstico e desenhar soluções», dizem.