Famalicão: Paulo Cunha fala aos famalicenses sobre decisão de não se recandidatar

Paulo Cunha fará, esta terça-feira, uma comunicação aos famalicenses, na página pessoal do facebook. A intervenção está marcada para as 19 horas, durante a qual o atual presidente do Município abordará a sua não recandidatura a um terceiro mandato nas eleições autárquicas deste ano.

Entretanto, o também presidente da Distrital e da Concelhia do PSD, está a informar os órgãos nacionais e concelhios do partido, da sua decisão de não se recandidatar.

Recorde-se que este domingo, Paulo Cunha esteve reunido, na Casa das Artes, com os autarcas eleitos do partido aos quais anunciou a sua decisão.