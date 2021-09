Famalicão: Paulo Cunha dá por concluídas algumas obras nas freguesias

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, participa neste fim de semana num conjunto de iniciativas que contam com investimento público municipal.

No sábado, 11 de setembro, às 10h30, lançamento da 1.ª pedra da renovação do Apeadeiro, em Outiz. A obra conta com um apoio municipal de 63 mil euros. Às 11h30, visita às obras concluídas na zona envolvente ao cemitério, de Cavalões. A obra envolveu o arranjo do espaço exterior com lugares de estacionamento e outros melhoramentos. O investimento municipal é de 16 500,00 euros. Pelas 15 horas, o autarca visita ao novo Memorial aos Escuteiros, em Castelões; uma intervenção que contou com apoio municipal de 8.500,00 euros. Às 16h15, estará na entrega simbólica à população do novo Parque do Espinhal, da Carreira. A obra contou com apoio municipal de 90 mil euros.

No domingo, 12 de setembro, às 12h30, Paulo Cunha visita as obras concluídas na Alameda de Santa Maria e procede ao lançamento da 1.ª pedra da Casa Mortuária de Oliveira Santa Maria. A abertura do novo arruamento junto à casa mortuária teve um investimento de 124 000,00 euros. A nova casa mortuária contará com um apoio municipal de 68 000,00 euros. Pelas 17h00, visita a União de Freguesias de Avidos e Lagoa para entregar, de forma simbólica, o novo Parque de Lazer de Graginho à comunidade da Lagoa e o parque do Rio à comunidade de Avidos. A finalizar o fim de semana, às 18h30, Paulo Cunha entrega, de forma simbólica, à população o parque de lazer do Rio Veirão, em Ribeirão. Este parque de lazer tem percursos pedonais, zona com equipamentos biosaudáveis, espaço de merendas, plataforma e bancada para eventos ao ar livre. O investimento municipal foi de 100 mil euros.