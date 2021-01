Famalicão: Paulo Cunha apoia Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, escreveu uma carta aberta aos famalicenses apelando ao voto nas próximas eleições presidenciais e assinala o seu apoio a Marcelo Rebelo de Sousa.

O responsável político salienta que os valores da Social Democracia que «o Partido Social Democrata defende desde a sua instituição», têm em Marcelo Rebelo de Sousa «um dos seus mais ilustres precursores».

Paulo Cunha, que também lidera a Distrital do PSD e é presidente da Câmara Municipal de Famalicão, declara, assim, o seu apoio formal a Marcelo Rebelo de Sousa, «um social democrata, que deixou uma marca distintiva na história do partido. O Professor Marcelo é o melhor Presidente da República que podemos escolher. Um Presidente que nos honra e protege. Um Presidente que baseia a sua ação nos valores do PSD».

A carta aberta que começará a ser distribuída ao longo dos próximos dias tem, ainda, informação relevante sobre o recenseamento eleitoral.