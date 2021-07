Famalicão: Patrocinadores da Clínica da Mulher visitaram o espaço

Em funcionamento desde outubro de 2020, a Clínica da Mulher, da Criança e do Adolescente da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave resultou de um investimento de 300 mil euros, suportado pela Câmara Municipal e por várias empresas do concelho.

O espaço foi visitado, esta quinta-feira, pelo presidente da Câmara Municipal e pelos empresários que apoiaram financeiramente a sua construção. Na ocasião, Carlos Vieira de Castro, um dos empresários, falou de um bom investimento que os famalicenses merecem, assinalando que a Vieira sempre apoiou as instituições que servem o concelho.

A clínica, instalada nas antigas urgências, concentra os cuidados de saúde prestados à mulher, à criança e ao adolescente, permitindo que os utentes recebam tratamento sem entrarem na área hospitalar, como destacou António Barbosa, presidente do Conselho de Administração.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, elogia o envolvimento da sociedade civil que, em conjunto com a autarquia, permitiu a concretização de uma obra «que melhora a qualidade dos cuidados de saúde prestados em Famalicão».

Durante esta visita foi anunciado que a sala de espera da clínica passa a chamar-se Sala Dr. Gonçalves Oliveira, médico pediatra que emprestou muito do seu tempo e empenho para que esta nova valência fosse uma realidade.