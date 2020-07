Famalicão: PASEC vence prémio BPI “La Caixa”

A PASEC foi uma das instituições vencedoras do Prémio BPI “la Caixa” 2020. O montante a distribuir é de 750 mil euros por 31 projetos, o que quer dizer que a PASEC vai receber cerca de 24 mil euros.

O foco dos projetos é o trabalho com as crianças em situação de vulnerabilidade social e o reforço das competências parentais. Como é do conhecimento público, a PASEC trabalha em vários bairros da cidade de Famalicão, usando a dança, o teatro e a música como ferramentas de integração e capacitação social.