Famalicão: PASEC realiza Jogos da Diferença

A PASEC realizou, entre 19 e 30 de junho, os Jogos da Diferença 2020. Sem possibilidade de juntar centenas de pessoas, a PASEC promoveu espetáculos online, em direto, de dança, teatro e música, através das suas companhias artísticas, que são a ADV Música, ADN Teatro e Arena Expressão Corporal, em parceria com a AFPAD.

Uma das iniciativas mais relevantes foi a competição entre grupos juvenis no desafio “Escolher ser diferente é a liberdade de todos os dias”. Estiveram envolvidos 670 crianças e jovens, em grupos de 15, com um programa que durou dez dias, aos longo dos quais debateram o que é ser diferente, com apresentação de soluções criativas.

Esta iniciativa teve apoio do projeto Cenários ADN, que visa criar uma resposta artística através do teatro como forma de expressão, autoconhecimento e desenvolvimento de competências com o objetivo de ajudar a combater os fenómenos de abandono escolar, iliteracia e marginalidade juvenis em contexto educativo.