Famalicão: Partteam e Refood oferecem 200 refeições

A empresa Partteam&Oemkioks, em parceria com a Refood, vai oferecer cerca de 200 refeições a famílias carenciadas.

Com parte da verba do jantar de Natal que todos os anos a empresa realiza e que este ano não acontece, devido à pandemia, a empresa Parteam & Oemkiosks vai ajudar as famílias com dificuldades financeiras.

Na distribuição das 200 refeições está a Refood, que habitualmente distribui alimentos a famílias carenciadas que já estão sinalizadas.

A Parteam & Oemkiosks acredita que, desta forma, está a ajudar quem mais precisa, está a fomentar o espírito natalício e a apoiar a restauração.

Para Miguel Soares, diretor executivo da empresa e também fundador do Núcleo Refood de Vila Nova de Famalicão, «está é uma oportunidade de ajudar os mais necessitados neste momento tão particular do ano, mas sobretudo num ano repleto de dificuldades acrescidas por causa da pandemia da covid-19 que certamente acentuou as dificuldades de muitas famílias e colocou outras em dificuldades inesperadas». Este contributo social da empresa é também, e segundo Miguel Soares, um gesto de agradecimento a todos os que na Refood trabalham e ajudam durante 365 dias as pessoas mais carenciadas».

O responsável da Partteam & Oemkiosks agradece ainda ao Restaurante Doze e ao Guilherme Fontes por se terem associado a esta causa.