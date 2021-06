Famalicão partilha mais uma edição do Boletim Municipal

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão lançou mais uma edição da revista dedicada à atividade autárquica, desenvolvida pelo Gabinete de Comunicação e Imagem. Dar a conhecer as principais dinâmicas do concelho, é o mote do Boletim Municipal que vai ser distribuído por todo o concelho e pode ser consultado no site do município.

A primeira edição de 2021 realça as principais obras municipais desenvolvidas ao longo dos últimos meses, os eventos culturais, o património e as atividades desportivas e da juventude. A revista destaca ainda a Assembleia Municipal, os principais destaques da imprensa nacional relacionados com Famalicão e apresenta ainda uma página dedicada a passatempos.

A parte principal da edição relaciona-se com a qualidade de vida. O novo Boletim Municipal apresenta 19 páginas destinadas às mais diversas áreas da ação autárquica, do desporto à cultura, da educação ao ambiente, das acessibilidades à proteção dos animais. Por extensão, a revista evidencia a criação da via ciclo-pedonal entre Famalicão e a Póvoa de Varzim, a reabilitação do mercado municipal, os programas de desporto, a iniciativa “Há Cultura”, a criação do Centro de Recursos Educativos, entre outros.

«O que está publicado neste boletim é o reflexo de uma pequena parte da dinâmica que está a ser imprimida em Famalicão e que é a maior garantia de futuro. O concelho está em velocidade cruzeiro, a um ritmo que só pode conduzir a um melhor amanhã», lê-se no editorial que abre a revista, desenvolvido pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. O autarca desta ainda «o balanço positivo do exercício iniciado em 2013», sublinhando que «os compromissos assumidos com os famalicenses estão cumpridos praticamente na sua totalidade».