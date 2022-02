Famalicão: Parque Infantil Santa Eulália Park já está ao serviço dos mais novos

O novo acesso ao Parque Industrial Terra Negra, na zona sul do concelho, onde existem empresas como a Continental Mabor e a Leica, entre muitas outras, vai estar acessível ao trânsito até final de abril deste ano, garantiu o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, durante uma visita às obras, que estão a ser promovidas pela Câmara Municipal, em conjunto com a Continental Mabor.

A intervenção representa um investimento superior a 1 milhão de euros na construção de uma nova via, com 1200 metros de extensão, que vai ligar a rotunda de Santana, em Ribeirão, na Nacional 14, até à zona industrial onde está implantada a Continental, uma das maiores empresas exportadoras do país.

Numa segunda fase, que deverá ficar concluída neste primeiro semestre do ano, a empreitada abrange o prolongamento da nova via, entre a rotunda da nova entrada da Continental ao Loteamento Industrial da Carvalhosa, na mesma freguesia. Com este prolongamento, numa extensão de 650 metros, cria-se uma verdadeira circular a esta zona industrial. A empreitada inclui a criação de um acesso público entre a Rua da Circulação e a Rua de Montoito, através de um viaduto que existe no local e que passará para o domínio público por acordo entre o município e a Continental.

A intervenção inclui trabalhos de implantação da rede elétrica, telecomunicações, passeios, muros de suporte e de vedação, infraestruturas hidráulicas, pavimentação da faixa de rodagem e sinalização vertical e horizontal.

Segundo o presidente da Câmara, «trata-se de uma empreitada que permitirá colmatar défices de fluidez de trânsito (…) será particularmente benéfico para a deslocação eficaz de (veículos) pesados, crucial para o desenvolvimento das atividades económicas existentes, e as que nascerão, na zona sul do concelho, libertando as atuais acessibilidades para o trânsito ligeiro das zonas residenciais», destacou o presidente da Câmara durante a visita, acompanhado pelo presidente do Concelho de Administração da Continental Mabor, Pedro Carreira.

Recorde-se que a renovação da rede viária do sul do concelho famalicense resulta de um trabalho conjunto entre o Município de Famalicão e a Infraestruturas de Portugal (IP), iniciado em 2018 com a reabilitação da EN14, entre a rotunda sul da Variante Nascente a Famalicão e a rotunda de Santana.