Famalicão: Parque de Lazer de Ribeirão concluído no verão

No início do verão de 2021, a vila de Ribeirão concretiza o sonho de ter o Parque de Lazer do Rio Veirão.

O projeto, da autoria do município, contempla um percurso pedonal, uma zona para espetáculos ao ar livre, um parque de merendas, uma área fitness, e diverso mobiliário urbano que convida ao relaxamento e convívio.

A infraestrutura, localizada junto ao Rio Veirão, arranca no mês de março, com prazo de execução de três meses.

A obra , um sonho da população, contará com um apoio financeiro da Câmara Municipal de Famalicão, no valor de 100 mil euros.

Para o presidente da Junta de Freguesia, Adelino Oliveira, «trata-se da concretização de um sonho para a vila. Este parque é um sinal do crescimento de progresso de Ribeirão, através dele vamos melhorar a qualidade de vida dos ribeirenses, oferecendo-lhes um parque multifuncional que apela ao convívio e a um estilo de vida mais saudável».

Refira-se que numa visita recente efetuada à freguesia, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, mostrou-se muito satisfeito com o rumo de desenvolvimento da vila, apontando a qualidade das acessibilidades como uma grande conquista, elogiando também a dinâmica, cultural, social e desportiva.