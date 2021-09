Famalicão: Parque de lazer da Senhora da Guia aberto ao público

Outiz tem um novo espaço de bem-estar e de lazer, localizado em Gemunde. Conta com bar, zona de merendas, fitness.

O Parque de Lazer da Srª da Guia é um espaço de fruição social e de dinamização da atividade física. O bar de apoio resulta da reabilitação do antigo Espigueiro de Outiz.

A inauguração decorreu no passado sábado, 4 de setembro, depois de um investimento total de perto de 34 mil euros, que contou com um apoio municipal na ordem dos 16.500 euros, para além da cedência de equipamentos de fitness e de mesas de piquenique.

Refira-se que este novo espaço resultou, igualmente, do esforço da população local, que apoiou o desenvolvimento do parque de lazer com mão-de-obra e equipamentos diversos. Destaque para a reconstrução do fontanário existente no local, levada a cabo pela Comissão Social de Festas da Sra. da Guia.

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, refere que se trata de «um espaço verde, um parque dotado de equipamentos que potenciam o convívio e a saúde física». O autarca salientou a importância de «construir infraestruturas, espaços que potenciem a interação da comunidade».

Na opinião de Paulo Cunha, por todo o concelho devem ser criados locais que potenciem o encontro da comunidade, «espaços onde estamos juntos e construímos comunidade».