Famalicão: Parque das Fontinhas já serve os lousadenses

A cerimónia de inauguração das obras do Parque das Fontinhas decorreu na última sexta-feira, dia 28 de maio. A requalificação do espaço, que contou com um apoio municipal de 37.500 mil euros, devolve ao parque condições de fruição pública. De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, as obras trazem “qualidade a um espaço que ao longo do tempo a foi perdendo”.

A requalificação contou com a demolição de pavimentos e muros e reconstrução dos mesmos, o rebaixamento e limpeza do fontanário e colocação de revestimento em granito, a criação de uma cobertura no tanque e no fontanário, pinturas e com a colocação de mesas e aparelhos fitness.

“O trabalho que aqui foi feito respeita a história, mas traz também futuro, criando razões para que netos, pais e avós possam aqui desfrutar de um espaço de lazer e bem-estar, em perfeita ligação com a natureza”, declarou Paulo Cunha. O autarca destacou ainda o trabalho desenvolvido pelo executivo da Junta de Freguesia de Lousado. “Este é o caminho para o sucesso da governação autárquica”, afirmou.

Para além de Paulo Cunha, a cerimónia foi marcada pelas presenças do vereador das Freguesias, Mário Passos, e do presidente da Junta de Freguesia de Lousado, Jorge Ferreira, que considerou o espaço «uma referência da freguesia».