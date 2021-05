Famalicão: Parque das Fontinhas, em Lousado, está pronto e é inaugurado esta sexta-feira

O Parque das Fontinhas, em Lousado, foi alvo de obras de reabilitação que serão inauguradas e benzidas ao final da tarde desta sexta-feira, às 18 horas.

A reabilitação deste espaço de lazer teve um apoio municipal de 37.500 mil euros. A intervenção implicou, entre outros trabalhos, a demolição de pavimentos e muros e reconstrução dos mesmos, o rebaixamento e limpeza do fontanário e colocação de revestimento em granito, a execução de uma cobertura no tanque e no fontanário, pinturas, colocação de mesas e aparelhos fitness.

A inauguração e bênção terá a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acompanhado pelo vereador das freguesias, Mário Passos, e do autarca local, Jorge Ferreira.