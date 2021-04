Famalicão: Paróquia de Santo Adrião lança voucher solidário para apoiar restauração e obras na antiga matriz

A Paróquia de Santo Adrião de Vila Nova de Famalicão, diante das suas dificuldades e consciente dos desafios que atravessam as empresas de restauração, entendeu que poderia aliar uma dinâmica que pudesse ajudar a angariar fundos para as obras da matriz antiga e, ao mesmo tempo, estimular e animar as pessoas a ir aos restaurantes.

Por isso, criou um voucher solidário que custa 10 euros, sendo que vale cinco euros nos cerca de vinte restaurantes aderentes; o restante fica para as obras da antiga matriz.

Os interessados podem adquirir os voucher no cartório paroquial, ou através do email [email protected], por contacto telefónico 252 314 279, whatsApp 962740789. Podem ainda adquirir no final das eucaristias, junto das equipas de acolhimento ou na sacristia. Podem fazê-lo até 31 de dezembro de 2021.

Esta iniciativa solidária tem o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Associação de Restaurantes de Vila Nova de Famalicão e Movimento Eu Sou Matriz (Paróquia Stº Adrião VNF).