Famalicão: Parlamento recomenda ao Governo obras urgentes na EB 2,3 Júlio Brandão

Um projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, onde está o deputado famalicense Jorge Paulo Oliveira, recomenda ao Governo a requalificação da Escola Básica 2,3 Júlio Brandão. Juntamente com a escola famalicense, estão nove outros estabelecimentos de ensino, de diferentes pontos do país.

Entretanto, o Parlamento votou e aprovou, esta sexta-feira, estes projetos de resolução do PSD.

Os deputados propõem ao Parlamento que recomende ao Governo uma «intervenção profunda na EB 2,3 Júlio Brandão, de modo a resolver os seus visíveis problemas infraestruturais e conceptuais há muitos anos legitimamente denunciados pela comunidade educativa, de modo a devolver à mesma as condições que todas as escolas devem ter para um ensino moderno e de qualidade».

O edifício atual entrou em funcionamento no ano letivo de 1987/88 com a frequência de cerca de 1500 alunos. «Ao longo da sua existência, a EB 2,3 Júlio Brandão apostou sempre na inovação acompanhando os desafios que as diferentes reformas do sistema educativo foram impondo. Investiu na construção de uma escola de qualidade, humana e criativa, aberta a todos onde cabe referir as práticas de integração e depois de inclusão de crianças e jovens portadores de deficiência e com NEE», enaltecem os deputados.