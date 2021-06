Famalicão: Parabéns Associação Desportiva Ninense

A Associação Desportiva Ninense completa esta quarta-feira, dia 30 de junho, o seu 51º aniversário. A associação partilhou no facebook uma publicação em que aborda a história do clube, afirmando que «os sócios mais antigos recordarão certamente com algum saudosismo e orgulho o rico historial da nossa Associação pelas décadas fora».

A associação recordou alguns momentos importantes da sua evolução e destacou o «velhinho Campo de Santo António» e o «novo complexo desportivo inaugurado no início do século». A AD Ninense ressaltou a «requalificação do complexo com o piso sintético a chegar em 2010» e os últimos dez anos, em que «o clube atingiu os mais altos patamares com a chegada aos nacionais», enquanto que os diferentes escalões de formação deram «passos firmes e seguros no clube».

«A AD Ninense é hoje, desculpem a falta de modéstia, um dos responsáveis em levar o bom nome da freguesia de Nine por esse país fora», é possível ler-se na publicação. De acordo com a associação, «muitos perguntavam de onde era este clube e qual a razão que levava dezenas e dezenas de adeptos a acompanharem a equipa. A reposta era simples: Uma paixão sem limites unia estes adeptos ao clube da terra, sentimento que perdura até hoje».

A AD Ninense, face à crise pandémica, não vai celebrar o aniversário como pretendia, mas espera comemorar os 51 anos mais tarde. «No entanto, como diz a sabedoria popular, “não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe”. Esperemos, com a resiliência e perseverança que nos carateriza em Nine, superar este obstáculo que a vida nos trouxe, com a esperança de que em breve possamos todos juntos celebrar este aniversário», lê-se na publicação.