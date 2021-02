Famalicão: Para evitar filas, ACES pede que utentes respeitem horário de vacinação contra a covid-19

Esta terça-feira formaram-se filas de utentes para vacinação contra a covid-19 no Centro de Vacinação de S. Cosme do Vale.

O diretor do ACES, Ivo Sá Machado, esclarece que tal se deveu à ansiedade de algumas pessoas que foram antes da hora marcada, gerando filas de espera. «Houve quem chegasse às 7h30, quando só começamos a vacinar às 9 horas da manhã», esclarece Sá Machado, em declarações à Cidade Hoje.

Por isso, o diretor do ACES de Famalicão apela aos utentes e aos familiares para que compareçam apenas no horário marcado, porque a vacina é administrada de acordo com um calendário estabelecido. Sossega também os utentes de que «haverá vacina para todos» e que não é preciso ficar ansioso.

Nesta fase, o ACES de Famalicão está a administrar cerca de 300 vacinas por dia. Os utentes (ou familiares) recebem um SMS a perguntar se querem receber a vacina; se responderem “sim” é-lhes indicado o dia e hora da inoculação, que é administrada no Centro de Vacinação da Didáxis. Há uma parte da população que não tem telemóvel e, esses casos, estão a ser contactados telefonicamente.