Famalicão: PAN vai limpar as margens do Rio Pelhe

A Comissão Política Concelhia do PAN Pessoas-Animais-Natureza promove no domingo uma ação de limpeza nas margens do rio Pelhe.

A iniciativa decorre entre as 9 e as 10h30, com encontro marcado junto do Centro de Recolha Animal de Famalicão.

Quem pretender acompanhar esta ação ambiental deve levar luvas, sacos reutilizáveis, sendo aconselhado o uso de galochas.

«Considerando a realidade do nosso rio Pelhe é para nós mais que urgente proceder-se à realização destas ações. Lembro que na última vez até um pneu retiramos do rio. Por isso, não temos dúvidas que enquanto não se implementarem estratégias de recuperação das margens e que se envolva a comunidade nesta que tem de ser a nossa causa, a biodiversidade estará sempre em risco» refere Sandra Pimenta, porta-voz da concelhia.