Famalicão: PAN questiona Câmara sobre parque lúdico em Calendário

O ano novo arranca ao som das bandas filarmónicas famalicenses, que atuam na Casa das Artes, nos dias 29 e 30 de janeiro.

A Banda de Famalicão, sob orientação do maestro Armando Teixeira, fará o arranque do Ciclo de Concertos, com uma atuação no dia 29 de janeiro, pelas 16h30. Neste mesmo dia, pelas 21h30, o palco será ocupado pela Banda Marcial de Arnoso, sob a batuta do maestro Rúben Henriques.

O Ciclo de Concertos de Ano Novo termina com o concerto da Banda de Música de Riba de Ave, dirigida pelo maestro Hugo Ribeiro, no último domingo de janeiro, dia 30, pelas 16h30.

Todos os concertos vão ter lugar no grande auditório e têm entrada gratuita, sujeita à lotação da sala e às regras sanitárias em vigor.