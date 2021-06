Famalicão: PAN questiona Câmara Municipal sobre descargas no rio Pelhe

A Comissão Política Concelhia do PAN tem incentivado a Câmara Municipal a resolver «o problema ambiental» que surge «das sucessivas descargas ilegais para o rio Pelhe». O PAN já apresentou «várias denúncias ao SEPNA» e solicitou «inúmeros pedidos de esclarecimentos quer à autarquia quer às juntas de freguesia, sendo que as respostas foram alternando entre nada e coisa alguma», explicou Sandra Pimenta, porta-voz da Concelhia.

No que diz respeito à obra que decorre no interceptor do rio Pelhe, no troço compreendido entre a rua D. Sancho I e a estação elevatória de Queimados, o PAN questionou a Câmara sobre «as descargas que estão a ocorrer em Barrimau e S. Marçal (Esmeriz)». O partido dirigiu-se à Câmara Municipal de modo a que esta assuma o compromisso de resolver o problema.