Famalicão: PAN quer o concelho livre de herbicidas

A Comissão Política Concelhia do PAN Famalicão está contra o uso de herbicidas para controlo de ervas daninhas nos espaços públicos cuja manutenção é da responsabilidade da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. Lançou, por isso, um manifesto e espera que os famalicenses o assinem. Está no facebook do partido.

O manifesto tem por objetivo, segundo o PAN, sensibilizar os responsáveis locais para esta problemática. Sandra Pimenta recorda que a inalação e o contacto com herbicidas prejudicam a saúde humana e dos animais, e poluem os meios hídricos e os ecossistemas naturais.

Para o PAN, as alternativas são monda mecânica, monda térmica e o uso de produtos biológicos. Defende que o princípio da precaução deve, obrigatoriamente, ser adotado. «Também a proteção da natureza, da fauna, da flora e dos recursos hídricos não pode ser negligenciada em detrimento de práticas com esta», recomenda Sandra Pimenta.