Famalicão: PAN interroga Governo e Câmara sobre pedreiras na Portela

O Grupo Parlamentar do PAN solicitou ao Ministro do Ambiente e Ação Climática e à Câmara Municipal de Famalicão esclarecimentos relativamente às pedreiras na Portela, em Famalicão. Quer saber que avaliações têm sido feitas nos últimos anos a esta zona, nomeadamente se os lençóis freáticos foram alvo de análise; que avaliação foi elaborada junto dos aglomerados habitacionais, em relação aos impactos diretos nas habitações e quais as conclusões dessas avaliações e mais concretamente se foi elaborado algum estudo por forma a determinar qual o limite, área e profundidade, de exploração de granito ou outros materiais nesta zona específica.

Recorda o PAN que são recorrentes as denúncias de cidadãos residentes na freguesia da Portela, relativamente ao impacto negativo que as pedreiras, registadas na Direção-Geral de Energia e Geologia(DGEG) com os nº 5172 e 5816, têm exercido na saúde e bem-estar da população e no ambiente. Acrescenta que as queixas dos populares são recorrentes em face dos constantes rebentamentos, das possíveis contaminações dos lençóis freáticos e da qualidade do ar afetada pelas poeiras.

«No mês de março deste ano, uma das explosões colocou toda a população em estado de choque e preocupação pelo grave impacto sentido, sendo que a mesma foi sentida a mais de 5 km de distância», refere Sandra Pimenta, porta-voz do partido a nível local. Lembra que nessa altura e, decorrente de uma ação de fiscalização, a PSP apreendeu cerca de 145 quilos de explosivos numa destas pedreiras.

O partido questionou o novo executivo em funções nomeadamente sobre a posição deste em relação a novas ampliações das pedreiras e paralelamente solicitou os pareceres emitidos pelo anterior executivo aquando das últimas ampliações.