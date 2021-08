Famalicão: PAN defende novas medidas para o combate ao desperdício alimentar

A concelhia do partido reuniu com o núcleo de Famalicão da Refood, encontro que contou com a presença da candidata à Câmara Municipal, Sandra Pimenta, do candidato à Assembleia Municipal, Emanuel Figueiredo, e de dois voluntários da Refood.

O PAN pediu a reunião para identificar os principais desafios que a associação enfrenta e quais os principais problemas que afetam os seus beneficiários. A Refood serve atualmente 84 agregados familiares e um total de 184 beneficiários, tendo servido no mês de julho 4573 refeições.

A reunião serviu, igualmente, para perceber de que forma será possível uma maior e melhor articulação entre o município e as suas associações. O PAN defende que para além do apoio financeiro, «o município deve ser parte interveniente na reintegração e na dignificação da vida dos beneficiários da Refood, criando pontes de ligação entre associações, fornecendo serviços técnicos de ação social para facilitar a ação destas associações e sempre que possível, na integração dos mesmos no mercado de trabalho».

O desperdício alimentar é outra das preocupações do partido que defende a elaboração e implementação de um plano, em parceria com as associações, que identifique as origens do desperdício alimentar e contemple soluções para a sua eliminação e/ou aproveitamento. Defende, também, a criação de uma rede de partilha dos excedentes agrícolas para apoio a pessoas economicamente mais vulneráveis.