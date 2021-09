Famalicão: Palestra sobre “Introdução ao Conceito de Descarbonização”

O projeto europeu JustGreen, de que o município de Famalicão é coordenador, organiza uma palestra sobre o tema “Introdução ao Conceito da Descarbonização”. Terá lugar esta terça-feira, entre as 10h50 às 11h30, via plataforma online ZOOM, e será realizada por Ryszard Marszowski, especialista em descarbonização e membro do Instituto de Investigação de Mineração (Central Mining Institute) de Katowice, Polónia.

Esta é a segunda ação de capacitação realizada no âmbito do JustGreen, uma iniciativa que promove o intercâmbio de conhecimento entre instituições privadas e públicas, ligadas à economia social, com o foco na transição verde e digital, e a partilha de conhecimento e de boas práticas entre as organizações sociais locais e as das cidades parceiras. A primeira palestra pública decorreu no passado mês de junho, subordinada ao tema «Economia Circular», igualmente, em formato online.

Refira-se que o Município de Famalicão é coordenador do projeto europeu «JustGreen» no âmbito da candidatura ao programa europeu para a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas, COSME – Missões de Economia Social 2020, até janeiro de 2022. A autarquia famalicense está a liderar e a coordenar os trabalhos de um consórcio que reúne parceiros de mais quatro países, entre eles, Polónia (Município de Swietochlowice), Itália (Município de Mozzo), Hungria (Município de Terézváros) e Bélgica (ENSIE – Rede Europeia de Empresas Sociais de Inserção).

Para mais informações e acesso ao link da palestra, consulte a página www.famalicao.pt/palestra-introducao-ao-conceito-da-descarbonizacao