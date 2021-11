Famalicão: Palestra sobre alimentação saudável e prática desportiva na AD Oliveirense

A Associação Desportiva Oliveirense promove na tarde de sábado, 13 de novembro, uma palestra subordinada ao tema «Alimentação saudável e prática desportiva», pela nutricionista Joana Malheiro.

A iniciativa decorre na sede do clube de Oliveira Santa Maria, entre as 15h30 e as 16 horas, e destina-se ao departamento de futebol de formação e aos pais e mães dos jovens atletas. É obrigatória a inscrição (vagas limitadas), para os seguintes contactos: geral.ado1952@gmail.com; secretaria do clube (sr. Veloso); coordenador da formação (Vitor Carvalho); mensagem privada nas redes sociais.