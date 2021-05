Os pais dos utentes do Centro Social da Paróquia de Esmeriz, instituição que está a celebrar 20 anos, promovem na noite do dia 5 de junho, um espetáculo de comédia com fins solidários. Parte da receita será doada à Associação Amigos da Dianinha.

O espetáculo, para maiores de 16 anos, conta com a participação de Rui Xará que vai atuar no salão paroquial, a partir das 21 horas. A entrada custa “5 risos” e as reservas podem ser feita pelo 916 489 965.