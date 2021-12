Famalicão: Painéis que informam lugares livres já entraram em funcionamento

«Conquistar pontos frente ao Estoril Praia é fundamental». É este o grande propósito do FC Famalicão para a jogo de sexta-feira, no reduto do Estoril, admitiu Ivo Vieira ao final da manhã desta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Esta vontade traz outra agregada: um maior pragmatismo na abordagem aos jogos, ideia já referida, num passado recente, pelo treinador do emblema famalicense. «Sempre lutamos pelos pontos, mas não temos conseguido e é uma necessidade grande que a equipa tem neste momento. Levamos uma estratégia para que este objetivo fique mais perto de acontecer, porque estamos conscientes dos últimos jogos». Mas, acima de tudo, «temos que pensar nos pontos, porque é fundamental para o nosso percurso», analisou.

E para que essa conquista seja possível é preciso «sermos mais coesos defensivamente», observa Ivo Vieira, analisando as três últimas partidas nas quais foram sofridos 11 golos. «Temos sofrido um número exagerado de golos e para contrariar o Estoril, que está a fazer um campeonato fantástico, temos que conseguir fechar a nossa baliza, de uma forma equilibrada, para não acontecer o que aconteceu nos jogos anteriores».

Ciente de que a equipa não vive um bom momento e reconhecendo a perda de confiança após a derrota com o Portimonense – depois de um ciclo positivo frente ao Santa Clara, Vizela e Boavista – Ivo Vieira promete trabalho e empenho contínuos «para que as coisas se invertam. Naturalmente que tirou confiança à equipa; tenho que fazer com que os jogadores a readquiram. Depois do Gil Vicente (4-0), quebrámos ainda mais, mas no último jogo (Benfica), tivemos um comportamento aceitável, com uma equipa forte. Temos que continuar a trabalhar para que as coisas se invertam», assinalou.

O Famalicão, 15.° com 10 pontos, joga na noite desta sexta-feira em casa do Estoril Praia, 5.º, com 24. Nuno Almeida, da Associação do Algarve, é o árbitro deste jogo da jornada 15 da Primeira Liga.