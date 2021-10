Famalicão: Pai apresenta providência cautelar para filho voltar a não frequentar aulas de cidadania

Um dos filhos de Artur Mesquita Guimarães continua sem frequentar as aulas de Cidadania e Desenvolvimento.

O aluno, estudante na Escola Camilo Castelo Branco, continua sem comparecer às aulas depois de ter sido interposta uma nova providência cautelar.

O caso está a ser analisado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que deverá decidir, em breve, se o aluno deve ou não frequentar aquela disciplina.

Na justiça corre uma ação relacionada com o tema, e que envolve os dois filhos do casal, uma vez que também o ano passado não frequentaram as aulas de Cidadania. Os pais entendem que os temas abordados na disciplina em causa devem ser tratados no seio familiar e não na escola.