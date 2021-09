Famalicão: Padre Paulo Pereira toma posse nas paróquias de Bente e Santa Maria de Oliveira

O Pe. Paulo António Marques Pereira será o novo sacerdote das paróquias de Bente e Santa Maria de Oliveira. A tomada de posse ocorre no próximo domingo, dia 19 de setembro. Pelas 9h30, a paróquia do Divino Salvador de Bente dá as boas-vindas ao seu novo pastor; pelas 11h00, o mesmo sacerdote toma também posse em Santa Maria de Oliveira.

De recordar que ambas as comunidades eram até aqui paroquiadas pelo Pe. Carlos Alberto Granja da Silva Cadeias, dispensado, a seu pedido, por razões de idade e de saúde. O Pe. Paulo Pereira foi recentemente ordenado sacerdote, tendo realizado o seu estágio pastoral nas paróquias de Sto. Adrião de Vila Nova de Famalicão e S. Martinho de Brufe.

Estas alterações surgem na sequência das nomeações do Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, tornadas públicas em julho passado, no que respeita às mudanças de párocos em toda a Arquidiocese, nomeadamente no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, e que agora, prestes a iniciar-se um novo ano pastoral, começam a concretizar-se.