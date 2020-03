Famalicão: Padaria / Pastelaria assaltada esta terça-feira por jovem que fugiu a pé

A padaria / pastelaria Suminho Doce, localizada na Urbanização Quinta da Maia, na Av do Brasil, em Famalicão, foi assaltada durante a madrugada desta terça-feira.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o furto terá sido levado a cabo por um único indivíduo que fugiu a pé, em direção ao parque da devesa.

O larápio, de capuz, entrou no estabelecimento cerca das 02h00, partindo a porta de vidro. No interior, ter-se-á deslocado para a zona da máquina do tabaco.

Desconhecem-se os estragos provocados no estabelecimento, bem como o material furtado.