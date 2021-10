Famalicão: Outubro dedicado à sensibilização e prevenção do cancro da mama

O Centro Hospitalar do Médio Ave vai realizar palestras e sessões sobre o cancro da mama e vai adotar uma decoração alusiva à mesma temática. As conferências são destinadas a profissionais de saúde e utentes.

No dia 15 de outubro, assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama. Consequentemente, CHMA organiza uma sessão de esclarecimento para os utentes da instituição e população em geral, na Biblioteca Municipal de Santo Tirso. O evento é gratuito e inicia-se às 9h00. Por volta das 15h30, no mesmo dia, vai desenvolver-se o “Exercício Rosa – Vamos Exercitar para Prevenir”, no Parque Urbano de Geão, em Santo Tirso.

Os profissionais de saúde também vão poder participar nas I Jornadas “Outubro Rosa no CHMA”, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, no dia 29 de outubro. O encontro, desenvolvido pelo Serviço de Oncologia juntamente com a Clínica da Mama, começa às 9h00 e apresenta três mesas redondas que vão abordar a atividade do CHMA na patologia da mama, o modo como se deve falar sobre esta doença e o diagnóstico Imagiológico.

No mesmo local e no mesmo dia, os utentes da instituição e os cidadãos famalicenses podem comparecer a três mesas redondas com os temas “Do diagnóstico ao tratamento”, “A importância da abordagem multidisciplinar” e “O papel do voluntariado no CHMA”.

Os eventos exigem inscrições e estão limitadas ao número de vagas disponíveis. As inscrições podem ser realizadas em https://inqueritos.chma.pt/lime/index.php/317168 ou no Hospital de Dia de Oncologia das Unidades de Famalicão e de Santo Tirso.