Famalicão: Os pais não foram esquecidos no Centro Hospitalar

O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) assinalou o Dia do Pai com uma oferta a todos os pais que se encontravam na maternidade nesse dia. Entregou um postal com a fotografia do (a) recém-nascido (a), para recordação.

Este gesto só foi possível porque, desde 3 de março, é permitida a permanência de um acompanhante da grávida desde o parto ao momento da alta.

Os profissionais do CHMA que são pais receberam uma carta de agradecimento e reconhecimento pelo seu esforço e dedicação no papel mais importante das suas vidas, «que no último ano tiveram que compatibilizar com a elevada exigência da sua profissão», sublinha a direção do CHMA.