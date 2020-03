Famalicão: Ortiga Mar boutique com entregas gratuitas ao domicílio

A Ortiga Mar boutique, com loja em frente ao campo da feira, continua a servir o público. Em tempo de grandes dificuldades para toda a população, a Ortiga Mar boutique cumpre a sua responsabilidade social, no cumprimento de todas as normas de higiene e segurança alimentar.

Com uma grande variedade de congelados, com especial destaque para o bacalhau, a Ortiga Mar boutique entrega aquilo que precisa para as suas refeições serem mais saborosas

Loja aberta e com entregas ao domicílio de encomendas (qualquer quantidade), sem custo de deslocação.

Encomendas pelo telemóvel 916 816 912 ou [email protected]. Atende de segunda à sexta-feira, das 10 às 12h30 e das 14h30 às 18 horas; aos sábados, das 9h30 às 13 horas. Fazem entregas fora do horário de atendimento.