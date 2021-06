Famalicão organiza campo de férias para jovens

O campo de férias “Verão Aventura 2021” decorre de 5 a 23 de julho. As inscrições arrancam esta quinta-feira, dia 17 de junho, e decorrem até ao dia 24 de junho. As inscrições são limitadas a 25 participantes e estão abertas para jovens dos 12 aos 16 anos. Promovido pela Juventude Famalicão, “Verão Aventura 2021” pretende proporcionar atividades e aprendizagens que despertem a criatividade e curiosidade dos mais jovens.

Durante o campo de férias, os participantes vão participar em diferentes atividades lúdico-pedagógicas, em visitas, jogos de equipa e tradicionais, em atividades aquáticas, caças ao tesouro e vão poder ir à praia. Cada semana custa 30 euros e o valor inclui transportes em autocarro, seguro, atividades e almoços.

Os interessados devem inscrever-se em www.juventudefamalicao.org/_verao_aventura_2021. Os participantes que se inscreverem em duas semanas vão ter na segunda semana um desconto de 20% do valor de inscrição por semana. Por extensão, quem se inscrever nas três semanas, na segunda semana terá um desconto de 20% e na terceira de 30% do valor de inscrição por semana.

A inscrição, depois de submetida, é validade após o participante receber um e-mail de volta com os dados do pagamento. Consequentemente, o pagamento tem de ser realizado no prazo de 48 horas. Se os participantes não procederem ao pagamento, a inscrição fica automaticamente excluída. Para mais informações, os interessados podem consultar o site www.juventudefamalicao.org/_verao_aventura_2021.