Famalicão: Oliveira Santa Maria celebra «o orgulho coletivo»

A sessão solene do Dia da Freguesia de Oliveira Santa Maria decorreu na noite desta quarta-feira, no salão paroquial. O momento ficou marcada pela homenagem às forças vivas da comunidade. Para além das autoridades locais, a cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, que assinalou «a importância destas comemorações no reforço dos laços comunitários, na exaltação do orgulho coletivo e na evidência das marcas identitárias de Oliveira Santa Maria»

As celebrações prosseguem este sábado, no Largo das Boticas. Às 21 há comédia com John Mendes, seguida da apresentação da equipa sénior da AD Oliveirense e, a fechar, fado com Vera Lima. No domingo, às 12 horas, decorre a inauguração da nova Alameda, junto à igreja paroquial, e lançamento da primeira pedra da futura casa mortuária.