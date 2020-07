Famalicão: Oito detidos em operação de combate ao tráfico de droga

Durante a madrugada desta terça-feira, o Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, desencadeou uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes em Famalicão, tendo detido oito homens, com idades entre os 23 e os 45 anos, por posse de droga e armas ilegais.

Os militares da GNR deram cumprimento a 31 mandados de busca, nove domiciliários, 21 em veículos e num armazém e da operação resultou a apreensão de 830 doses de haxixe; 114,5 doses cannabis; dez doses de heroína; sete de cocaína; e cinco pés de plantas cannabis sativa.

Foram, ainda, apreendidas quatro armas de fogo, 43 munições de vários calibres, uma faca de cozinha e tábua com vestígios de corte de estupefaciente, bem como uma balança digital. Nesta ação também foram apreendidos cinco telemóveis, dois veículos ligeiros furtados e 7 485 euros em numerário.

Os detidos, todos com antecedentes criminais por tráfico de droga, furtos e roubos, serão presentes, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório, no Tribunal Judicial de Guimarães.

Esta operação, que envolveu 110 elementos, contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) e Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, da estrutura de investigação criminal dos comandos territoriais de Braga e do Porto, do Destacamento Territorial de Barcelos e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).