Famalicão: Obras no centro da cidade terminam em abril de 2022

As obras de reabilitação do centro urbano e de mobilidade só estarão concluídas no final de abril de 2022, ou seja, daqui a seis meses. A prorrogação do prazo foi pedida pelo consórcio Dacop-Alexandre Barbosa Borges, que foi aceite pela Câmara Municipal de Famalicão, que se mostrou sensível aos argumentos.

Como condicionantes apresentadas pelos empreiteiros para este atraso da obra (que já deveria estar concluída no passado mês de outubro) estão a crise pandémica, a dificuldade em ter acesso a matérias-primas e de contração de mão de obra qualificada. Acrescentam que o projeto está ferido de erros e omissões, que atrasaram os trabalhos. Um dos exemplos é a autorização, considerada tardia, para demolir o quiosque.

O consórcio de empreiteiros pediu ainda um reequilíbrio financeiro devido aos atrasos na obra, solicitação que não foi aceite pelo município, que não se considera responsável pelos atrasos.

Este pedido de prorrogação do prazo vai a reunião de Câmara esta quinta-feira, dia 11, para aprovação.

A obra tinha prazo de um ano, o que significa que deveria já estar concluída. O investimento é de oito milhões de euros, com financiamento do Norte 2020.