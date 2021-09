Famalicão: Obras na Praça D. Maria II concluídas no final de outubro

As obras no núcleo central da Praça D. Maria II deverão terminar no final do mês de outubro. Este é o prazo previsto no contrato e, segundo o presidente da Câmara Municipal, a empresa concessionária não pediu o prolongamento do prazo junto dos serviços municipais. Logo, Paulo Cunha, conclui que os trabalhos serão concluídos dentro da data prevista.

Após a conclusão das obras, o Município vai avaliar, junto dos comerciantes, o impacto financeiro que os trabalhos possam ter causado.

Recorde-se que, esta quinta-feira, foi aprovado em reunião do executivo municipal um apoio financeiro de 45 mil euros para cinco estabelecimentos comerciais, da Alameda D. Maria II, onde as obras já foram dadas por concluídas. A Câmara Municipal pondera atribuir apoios (financeiros ou fiscais) a outras lojas que tenham sido afetadas pela intervenção urbanística que decorre naquela zona.