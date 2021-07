Famalicão: Obras na Escola Básica de Avidos vão criar uma «resposta educativa excelente»

As obras de recuperação e ampliação vão originar uma escola completamente nova, com condições para receber as cerca de 80 crianças da União de Freguesias de Avidos e Lagoa. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, visitou esta terça-feira, as obras que se iniciaram há cerca de duas semanas. Segundo o autarca, a empreitada «é uma obra importante, que corresponde às expetativas das populações».

Com as obras «a escola vai ganhar uma nova dimensão, servindo a comunidade com ensino de qualidade», declarou Paulo Cunha. Através da intervenção, vai ser possível criar «uma resposta educativa excelente com presente e com futuro», acrescentou.

A escola vai apresentar quatro salas para quatro turmas, uma sala de apoio, uma biblioteca, uma sala polivalente, refeitório, sala dos professores, instalações sanitárias e recreios. De acordo com a diretora da escola, Fernanda Fonseca, «para quem está aqui há mais de 20 anos como eu, isto é mais do que um sonho».

A representante da Associação de Pais, Vânia Pereira, notou a importância da empreitada para a comunidade. «Não há dúvida que esta obra vem fortalecer a União das Freguesias e vamos ficar todos a ganhar com isso», declarou. «As crianças estão felizes e é isso que importa. Os pais estão muitos satisfeitos e orgulhosos com esta solução, que se deve muito ao empenho do presidente da Junta, António Gomes», salientou.

O presidente da Junta da União de Freguesias de Avidos e Lagoa, António Gomes, notou que a obra «é a cereja no topo do bolo, porque é uma obra essencial para a qualidade de vida de Avidos e Lagoa». A empreitada implicou um investimento municipal de mais de 800 mil euros e está entregue à empresa Fernando Silva & Cª, Lda. A escola deve ser inaugurada no ano letivo 2022/2021.