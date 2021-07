Famalicão: Obras na cidade obrigam ao encerramento de ruas

Devido às obras na Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira), o trânsito ficará proibido a partir de segunda-feira, dia 2 de agosto, por 15 dias, nas Ruas José Azevedo Menezes (junto ao campo da feira) e na Rua do Ferrador.

Pelo mesmo motivo, o trânsito ficará condicionado na Rua Lourenço da Silva Oliveira (da Rua do Ferrador até ao cruzamento com a Rua Capitão Manuel Carvalho), no mesmo período de tempo.

Também devido às obras no centro da cidade, encerra o trânsito na Rua D. Pedro V, a partir de segunda-feira, dia 2 de agosto, por 90 dias. Fica condicionado na Rua D. Fernando II (acesso a garagens e cargos e descargas).