A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que irá proceder a uma reparação na rede pública de saneamento na Avenida Carlos Bacelar, entre as 09h30 do próximo dia 7 de outubro, segunda, e as 18h00 do dia 9, quarta-feira.

A intervenção provocará alguns constrangimentos e condicionamentos no trânsito, nomeadamente no acesso ao túnel que faz a ligação entre a Avenida Carlos Bacelar e a Avenida Marechal Humberto Delgado e no acesso ao centro da cidade no sentido Braga/Porto.